ديلي ميل: سلسلة من الزلازل الغامضة بالقرب من منشأة أمريكية سرية في نيفادا

أفادت صحيفة "ديلي ميل" بوقوع سلسلة من الزلازل الغامضة بالقرب من قاعدة عسكرية أمريكية سرية في نيفادا، تُعرف أيضا باسم "الموقع 52" حيث كانت تُجرى سابقا تجارب على الأسلحة النووية.



وكتبت الصحيفة: "سُجلت سلسلة من الزلازل الغامضة بالقرب من إحدى أكثر القواعد الأمريكية سرية والمستخدمة في التجارب النووية لعقود".



وأضاف المقال: "كان يُعتقد أن الجيش الأمريكي يُجري تجاربا وأبحاثا على الأسلحة النووية في هذه المنطقة النائية".

وأشار المقال إلى أن الموقع المعني هو ما يُسمى "الموقع 52"، الذي يُعد، إلى جانب "الموقع 51" الأكثر شهرة، جزءا من مجمع ضخم للتجارب في نيفادا.

ووفقا للصحيفة، سجل علماء الزلازل من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 16 زلزالا في المنطقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت قوتها أكثر من 2.5 درجة.

وخلال الأسبوع الماضي، سُجل أكثر من مئة زلزال، تراوحت قوتها بين درجة واحدة وأكثر من ثلاث درجات.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلسلة من الزلازل قرب موقع التجارب النووية تزامنت مع بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وأفادت الصحيفة بأنه لم ترد أي إخطارات من السلطات الأمريكية بشأن استئناف التجارب النووية على نطاق واسع، لذا يُحتمل أن تكون هذه الزلازل جزءا من النشاط الجيولوجي الطبيعي في المنطقة.