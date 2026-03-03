الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مقر تواجد لمشاة البحرية الأمريكية بالكويت وأصابت 10 مسيّرات أهدافها

أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف قاعدة "عريفجان" مقر تواجد مشاة البحرية الأمريكية بالكويت، حيث "أصابت 10 مسيّرات أهدافها بنجاح".



وحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، تشير التوقعات في هذه الموجة من الهجوم إلى "مقتل عدد كبير من جنود مشاة البحرية الأمريكية الإرهابيين".

وقال الحرس الثوري في بيانه: "خلال الهجوم بالطائرات المسيرة الذي نفذته القوة البحرية التابعة للحرس الثوري على أحد مواقع تجمع الإرهابيين الأمريكيين في مدينة "دبي" بالإمارات، كان يتواجد أكثر من 160 من عناصر مشاة البحرية الإرهابيين".

أفادت "فارس" بأنه "وفقا للأخبار الميدانية، فإن القتلى الأمريكيين في هذا الهجوم المركب (طائرات مسيرة وصواريخ) الذي نفذته الوحدات القتالية للقوة البحرية للحرس الثوري، قد تجاوز عددهم 40 قتيلاً، فيما قُدر عدد الجرحى بأكثر من 70 شخصا".

يشار إلى أن تقاريرا إعلامية لفتت إلى وقوع هجوم إيراني استهدف مواقع في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة في المنطقة.



وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إن "الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع رشقة من الصواريخ البالستية القادمة من إيران".

وأكدت الوزارة الجاهزية التامة للتعامل مع كافة التهديدات لضمان حماية أراضي الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأفادت وسائل إعلام عربية بسماع دوي عدة انفجارات في سماء العاصمة القطرية الدوحة، خلال الهجوم الإيراني.

كما دوت صفارات الإنذار في الكويت عدة مرات محذرة من هجمات صاروخية تستهدف البلاد.