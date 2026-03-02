الأردن يعلن إحباط إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام إدارة صوامع القمح

قالت وزارة الاتصال الحكومي في الأردن، إن الفرق الفنية المختصة في المركز الوطني للأمن السيبراني تمكنت من إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام إدارة صوامع القمح في الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، وفقا لرئيس المركز محمد الصمادي.

وأضاف الصمادي في بيان، إن محاولة الاختراق، والتي تم تتبع مصدرها إلى إيران، هدفت للتلاعب بدرجات حرارة حفظ مخزون القمح بهدف إحداث ضرر في المخزون الاستراتيجي.

وأكد مدير المركز أن المحاولة تم التصدي لها فورا ولم يكن لها أي تأثير على نظام إدارة الصوامع، ولفت إلى أن منظومة الرصد والمراقبة الوطنية تعمل على مدار الساعة لرصد أي نشاطات سيبرانية مشبوهة والتعامل معها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وكان المركز الوطني للأمن السيبراني قد أبلغ مختلف المؤسسات الوطنية والقطاعات الحيوية والحرجة بضرورة رفع مستوى الجاهزية السيبرانية وتعزيز الإجراءات الوقائية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.