مؤشرات أولية تكشف نتائج انتخابات نقابة المهندسين في 6 محافظات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت المؤشرات الأولية لعملية فرز الأصوات في انتخابات نقابة المهندسين بعدد من المحافظات التي تجرى فيها جولة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية عن فوز عدد من المرشحين، وذلك بعد الانتهاء من فرز معظم الأصوات.

وأظهرت هذه المؤشرات، بحسب مصدر في نقابة المهندسين، فوز المهندس محمد عبد الرحمن بمنصب رئيس نقابة مهندسي الإسماعيلية، والمهندس محمد ربيع بمنصب رئيس نقابة مهندسي كفر الشيخ، والمهندس إسلام الجيوشي بمنصب رئيس النقابة الفرعية بالفيوم.

كما أظهرت المؤشرات الأولية فوز المهندس محمد عز بمنصب رئيس النقابة الفرعية بالوادي الجديد، والمهندس أسعد مصطفى بمنصب رئيس النقابة الفرعية بالأقصر، والمهندس خالد سعيد بمنصب رئيس النقابة الفرعية بأسوان.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات والهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية فور الانتهاء من أعمال الفرز ورصد الأصوات.

وأجريت المرحلة الثانية لانتخابات نقابة المهندسين بمختلف المحافظات لانتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، إلى جانب جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 محافظة.