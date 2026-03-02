الداخلية القطرية تشدد على أهمية البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

شددت وزارة الداخلية القطرية، على أهمية البقاء في المنازل والأماكن المغلقة حفاظًا على السلامة العامة، مبينة أنه في ظل الظروف الاستثنائية، يعد البقاء في المنازل أو داخل الأماكن المغلقة من أهم التدابير الوقائية التي تسهم في تعزيز السلامة العامة، وتحدّ من التعرض للمخاطر المحتملة.

قالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس، إن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم في تمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بكفاءة، والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

وأشارت إلى أن الأماكن التي ينصح بالتواجد فيها داخل المبنى، تتمثل بالغرف الداخلية البعيدة عن النوافذ والواجهات الخارجية، والممرات الداخلية داخل المبنى، وقبو المبنى، إن وُجد، لكونه أكثر المواقع حماية، إلى جانب المواقع المحاطة بجدران صلبة، وبعيدة عن أي عناصر قد تشكل خطرًا.

وأكدت ضرورة البقاء داخل المنازل أو المباني، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة أو المكشوفة دون مبرر، والحرص على التواجد في المواقع الداخلية الآمنة داخل المبنى، بعيدًا عن النوافذ والواجهات الزجاجية.

ودعت إلى تجنب التوجه إلى مواقع الحوادث أو أماكن انتشار المركبات والآليات الأمنية، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وأضافت أن البقاء في المنازل والأماكن المغلقة، وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى، يُعد إجراءً احترازيًا أساسيًا يعزز السلامة العامة، ويسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

وقطر إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.