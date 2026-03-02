أكد المركز الكويتي للأمن السيبراني، ضرورة عدم الانضمام أو التفاعل مع أي مجموعات أو حسابات تدّعي وقوع اختراقات سيبرانية أو تروّج لمعلومات غير مؤكدة دون الاستناد إلى مصادر رسمية معتمدة في الدولة.

وقال المركز في بيان، إن تداول مثل هذه الادعاءات أو إعادة نشرها دون تحقق يسهم في نشر وإثارة القلق العام، ويؤثر سلباً على استقرار البيئة الرقمية.

كما دعا الجميع إلى تحري الدقة، والاعتماد حصرا على القنوات الرسمية لاستقاء المعلومات، مع الإبلاغ عن أي محتوى مضلل أو مشبوه عبر الوسائل المعتمدة، حفاظاً على أمن الفضاء السيبراني واستقراره.

والكويت إحدى الدول العربية والخليجية التي تعرضت لضربات إيرانية، ضمن ما تقول طهران إنه استهداف لأهداف أمريكية.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.



