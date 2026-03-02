قطر: أسقطنا طائرتين حربيتين إيرانيتين

أعلنت قطر اليوم الاثنين، أن قواتها الجوية أسقطت طائرتين حربيتين إيرانيتين.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الإثنين، أن القوات الجوية الأميرية القطرية نجحت في إسقاط طائرتين سوخوي-24 قادمتين من إيران، والتصدي بنجاح لـ7 صواريخ باليستية عن طريق الدفاعات الجوية، و5 مسيرات عن طريق القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات البحرية الأميرية القطرية، استهدفت عدة مناطق في قطر، وفقا لوكالة أنباء "قنا".

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات، حيث تم إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

‏وشددت على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

‏ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.