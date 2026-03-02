وزير الدفاع الإيطالي: دول خليجية طلبت الحصول على أنظمة دفاع جوي

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، اليوم الاثنين، إن دولا خليجية عالقة في الصراع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة طلبت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة من إيطاليا.

وتتسع رقعة الحرب ضد إيران مع شن إسرائيل هجوما على لبنان ردا على هجمات لحزب الله وإطلاق طهران صواريخ وطائرات مسيرة على دول خليجية واستهداف قاعدة جوية بريطانية في قبرص بطائرة مسيرة إيرانية.

وصرح كروزيتو: "تعرب دول الخليج عن قلقها البالغ إزاء تطور الأزمة، وأكدت على الحاجة الملحة لتعزيز قدراتها الدفاعية، لا سيما بأنظمة الدفاع الجوي وتلك المضادة للطائرات المسيرة"، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح أن الطلبات تشمل منظومة سامب/تي، وهي بطارية فرنسية إيطالية قادرة على رصد عشرات الأهداف واعتراض عشرة منها في آن واحد. وهي المنظومة الأوروبية الوحيدة القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية.

وتزود ​​إيطاليا أوكرانيا بالفعل بهذه المنظومة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، ما يجعل توفير المزيد منها لدول الخليج أمرا صعبا.

وقال كروزيتو أمام لجنة برلمانية: "إنها مسألة حساسة جدا لأن هذه القدرات محدودة جدا بالفعل في ضوء الاحتياجات الأوروبية والدعم المقدم لأوكرانيا حتى الآن".

وتحدث الوزير، الذي عاد أمس الأحد من دبي وكان عالقا مع عائلته بعد الهجوم على إيران، إلى المشرعين برفقة وزير الخارجية أنطونيو تاياني الذي قال إن الصراع يمثل تهديدا مباشرا لأمن إيطاليا.