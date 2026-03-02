أعلنت وحدة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي حول الوضع الراهن نتيجة توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان، ارتفاع عدد الشهداء إلى 52 شهيداً و154 جريحًا.

وقالت مصدر إعلامية لبنانية إن جيش الاحتلال وسع في الساعات الماضية نطاق غاراته لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والبقاع، حيث استهدف في الضاحية الجنوبية منطقة الجناح بعدد من الصواريخ، كما أغار على حي سكني في منطقة حي ماضي، واستهدف أيضاً برج البراجنة بعدد من الصواريخ، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

كما استهدف القصف فروع جمعية مؤسسة القرض الحسن في كل من اللبوة والهرمل والنبطية وصور – فرع الحوش– إضافة إلى فرع عين بورضاي وفرع بنت جبيل.

وفي البقاع، أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة بدنايل، ما أدى إلى دمار كبير في المكان المستهدف، كما استهدف الطيران الحربي مبنى البلدية والمركز الثقافي التابع لها.

ونفذ طيران الكيان الحربي غارات على بلدات الشهابية والسلطانية واللبونة وأطراف الناقورة وحاروف وخربة سلم وبير السلاسل ودير قانون النهر وعدشيت – النبطية والكفور وبرج قلاوية ووادي جيلو.