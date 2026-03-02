مكتب أبوظبي الإعلامي: التعامل مع حريق وقع إثر استهداف بطائرة مسيرة لمحطة خزانات وقود

أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي في دولة الإمارات، بالتعامل مع حريق وقع إثر استهداف بطائرة مسيرة لموقع محطة خزانات للوقود.

وقال المكتب عبر حسابه على منصة إكس: «تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي اليوم مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح».

وأضاف: «تم احتواء الوضع على الفور، دون أن يسفر عن أي إصابات أو تأثير على سير العمليات».

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم بنجاح مع 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ جوالة و148 طائرة مسيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 174 صاروخًا باليستيًّا تم إطلاقها تجاه دولة الإمارات، حيث تم تدمير 161 صاروخًا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد 689 مسيرة إيرانية واعتراض 645 مسيرة، فيما وقعت 44 منها داخل أراض الدولة، كما تم رصد وتدمير عدد 8 صواريخ جوالة، وتسببت في بعض الأضرار ال

تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي اليوم مع حريق نشب نتيجة استهداف بطائرة مسيرة لموقع محطة خزانات للوقود في مصفح، وتم احتواء الوضع على الفور، دون أن يسفر عن أي إصابات أو تأثير على سير العمليات.



وتهيب الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 2, 2026

جانبية، كما أسفرت عن 3 حالات وفاة و68 حالة إصابة بسيطة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.