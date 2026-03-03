هولندا تعلن مواجهة الجزائر وديا قبل كأس العالم

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم، الاثنين، أن المنتخب الهولندي سيخوض مباراة تحضيرية قبل كأس العالم ضد الجزائر التي وصلت أيضا إلى النهائيات، في روتردام.
وستكون المباراة الودية التي ستقام في الثالث من يونيو، هي المباراة الختامية للمنتخب الهولندي قبل سفره إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يخوض مباراة تحضيرية أخرى قبل مباراته الافتتاحية في المجموعة السادس ضد اليابان في دالاس يوم 14 يونيو.
وأوقعت القرعة الجزائر بالمجموعة العاشرة في كأس العالم مع الأرجنتين والنمسا والأردن.
وتضم مجموعة هولندا دولة أخرى من شمال أفريقيا، وهي تونس، وستلعب ضدها في في كانساس سيتي يوم 25 يونيو.
وستخوض هولندا مباراتين وديتين هذا الشهر، الأولى ضد النرويج في أمستردام، والثانية أمام الإكوادور في أيندهوفن.