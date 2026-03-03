هولندا تعلن مواجهة الجزائر وديا قبل كأس العالم

أعلن الاتحاد الهولندي ​لكرة القدم اليوم، الاثنين، أن ‌المنتخب الهولندي سيخوض مباراة تحضيرية قبل كأس العالم ضد الجزائر ​التي وصلت أيضا إلى ​النهائيات، في روتردام.

وستكون المباراة الودية التي ⁠ستقام في الثالث من ​يونيو، هي المباراة الختامية ​للمنتخب الهولندي قبل سفره إلى الولايات المتحدة، حيث من المتوقع أن يخوض ​مباراة تحضيرية أخرى قبل ​مباراته الافتتاحية في المجموعة السادس ضد ‌اليابان ⁠في دالاس يوم 14 يونيو.

وأوقعت القرعة الجزائر بالمجموعة العاشرة في كأس العالم مع ​الأرجنتين والنمسا ​والأردن.

وتضم ⁠مجموعة هولندا دولة أخرى من شمال أفريقيا، وهي ​تونس، وستلعب ضدها في ​في ⁠كانساس سيتي يوم 25 يونيو.

وستخوض هولندا مباراتين وديتين ⁠هذا ​الشهر، الأولى ضد ​النرويج في أمستردام، والثانية أمام الإكوادور في ​أيندهوفن.