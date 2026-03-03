اللجنة العليا لانتخابات المهندسين: رفض جميع الطعون المقدمة على النتائج

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين المصرية، النتائج الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات عام 2026، والتي أجريت في 27 فبراير الماضي بجميع المقرات الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد المهندس السيد حسن، مقرر اللجنة العليا للانتخابات، أن الانتخابات جرت في (36) مقرا انتخابيا، ضمت (302) لجنة فرعية تحت إشراف قضائي كامل، مشددا على عدم تدخل أي من موظفي الجهاز الإداري للنقابة في سير العملية الانتخابية، حيث اقتصر دورهم على التنظيم والتسجيل الإلكتروني فقط.

وأوضح حسن أن هذه الانتخابات شملت (26) نقابة فرعية، وذلك بعد إضافة "نقابة البحر الأحمر" كنقابة فرعية جديدة تم تدشينها مؤخرا، مشيرا إلى أن الإعلان يشمل مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومجالس إداراتها، بالإضافة إلى مجالس الشعب المختلفة على مستوى النقابة العامة.

من جانبه، أعرب الدكتور معتز طلبة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن تهنئته للمهندسين الذين حازوا على ثقة الجمعية العمومية في هذه المرحلة.

وكشف الدكتور معتز طلبة عن تقديم نحو (20) طعنا من قبل بعض المرشحين على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة القضائية والفنية قامت بفحص وتفنيد كافة الطعون على مدار الساعات الماضية، وانتهت إلى رفضها جميعا، مما يؤكد سلامة وصحة الإجراءات الانتخابية.

وتمنى رئيس اللجنة العليا التوفيق للمرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة يوم الجمعة القادم، معربا عن أمله في أن تمر العملية الانتخابية في جولتها الثانية بكل سلام وهدوء وبدون أي معوقات، استكمالا للمظهر الحضاري الذي ظهرت به النقابة في المرحلة الأولى.