البيت الأبيض يصدر بيانا حول طفح جلدي ظهر على رقبة ترامب

انتشرت صورة التقطها المصور الصحفي ساول لوب لوكالة الصحافة الفرنسية أثناء حفل توزيع ميداليات الشرف في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، تظهر علامة حمراء واضحة تشبه الطفح الجلدي مع جزء قشري صغير على الجانب الأيمن من رقبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا، في بيان إن ترامب يستخدم كريماً شائعاً على الجانب الأيمن من رقبته كعلاج جلدي وقائي، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف باربابيلا أنه من المتوقع أن يستمر لمدة أسبوع واحد، في حين قد يستمر الاحمرار لبضعة أسابيع.

ولم يقدم الطبيب تفاصيل إضافية حول العلاج المحدد أو الحالة التي يهدف إلى معالجتها.