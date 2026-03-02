مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية ويقتلون فلسطينيين اثنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاجم مستوطنون إسرائيليون قرية فلسطينية جنوب نابلس في الضفة الغربية وأطلقوا النار على سكانها، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن شقيقين يبلغان من العمر 48 و52 عاما أصيبا بجروح خطيرة وتوفيا لاحقا متأثرين بجراحهما.

وتم نقل ثلاثة فلسطينيين آخرين إلى المستشفى، بينهم قاصر، لإصابتهم بجروح طفيفة.

ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية 1044، من بينهم 39 نتيجة عنف المستوطنين منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر عام 2023.

وفرضت الولايات المتحددة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا المزيد من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي، في مستوطنات بالضفة الغربية يعتبرها المجتمع الدولي في معظمه أنها غير قانونية وتمثل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام.