شيكو بانزا أساسيا في هجوم الزمالك أمام الاتحاد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويعود الأنجولي شيكو بانزا للمشاركة بشكل أساسي في الهجوم، بعدما كان لعب كبديل في المباراة الماضية أمام بيراميدز.

كما يعود الحارس مهدي سليمان في التشكيل الأساسي على حساب محمد صبحي.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي.

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبرهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة - أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: شيكو بانزا - ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة وعمر جابر ومحمد السيد وأحمد ربيع وآدم كايد وأحمد شريف وسيف الجزيري وعدي الدباغ.