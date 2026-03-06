مابولولو يقود هجوم الاتحاد أمام الزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تامر مصطفى المدير الفني للاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الدوري والتي تقام مساء اليوم الجمعة في الجولة الحادية والعشرين، من الدوري الممتاز.

ويقود الأنجولي جوب مابولولو هجوم الفريق السكندري، بينما يعتمد مدرب زعيم الثغر على تشكيل هجومي أمام الفريق الأبيض.

وفيما يلي تشكيل الزمالك:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

الدفاع: خالد عبدالفتاح – مصطفى إبراهيم – عبدالرحمن جودة – كريم الديب

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – محمود عماد – محمد مجدي "أفشة"

خط الهجوم: عبدالرحمن مجدي – يسري وحيد – مابولولو.

وعلى مقاعد البدلاء يجلس كل من: صبحي سليمان – محمود شبانة – فادي فريد – نور علاء – مؤمن شريف – أبو بكر اليادي – سيفوري إيزاك – محمد توني – جون إيبوكا.