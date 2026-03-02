فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني: العدو لن يكون آمنا حتى داخل بلاده

توعد الحرس الثوري الإيراني، بأن الولايات المتحدة «لن تكون آمنة بعد الآن»، وذلك في اليوم الثالث للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي أسفرت السبت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال فيلق القدس، وحدة النخبة في الحرس الثوري والذي يشرف على العمليات الخارجية في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي: "على العدو أن يعلم أن أيام مجده قد ولت، وأنه لن يكون آمنا بعد الآن في أي مكان في العالم، حتى داخل بلاده".

وأضاف فيلق القدس: «سنبقي أبواب النار مفتوحة على العدو ولن نهدأ حتى نهزمه»، مشيرًا إلى أنه سيواصل القتال، على عهد المرشد الأعلى، الذي وصف اغتياله بأنه كان تجاوزا لكل الخطوط الحمر.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على "قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية"، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لهجمات من إيران ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.