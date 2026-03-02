وجه جديد في تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي بالدوري الإسباني

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة خيتافي، في العاشرة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025-26.

ويحتل ريال مدريد، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 60 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة متصدر الترتيب، فيما يحتل خيتافي المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، دافيد ألابا وألفارو كاريراس

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني وتياجو بيتاريش.

الهجوم: جونزالو جارسيا، أردا جولر وفينيسيوس جونيور.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: أندريه لونين، سيرجيو ميستري، داني كارفخال، رودريجو جويس، فران جارسيا، إبراهيم دياز، فيرلاند ميندي، دين هويسن، فرانكو ماستانتونو، سيسترو، مانويل أنجيل وبالاسيوس.