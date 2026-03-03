دراسة: الحمل يؤدي إلى تغيرات في عقل المرأة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت دراسة علمية أجريت في هولندا أن عقل المرأة يتعرض لتغيرات أثناء الحمل مثلما يحدث في باقي أجزاء الجسم.

وتوصل باحثون من المركز الطبي الجامعي في أمستردام أن الحمل الأول والثاني في حياة المرأة يحدثان تغيرات متشابهة في عقل المرأة مع بعض الفروق.

وتابع الباحثون خلال الدراسة 110 نساء، بعضهم أنجبن مرة واحدة وبعضهن أنجبن مرتين وبعضهن لم ينجبن على الاطلاق. وكشف تكرار التصوير بالرنين المغناطيسي وجود اختلافات في تركيب عقول الفئات الثلاث.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Communications أن التغيرات تحدث خلال الحمل الأول في الوظائف العقلية التي تتعلق بمعالجة الانفعالات والتفاعل الاجتماعي والتفكير الذاتي.

وأشارت إلى أنه خلال الحمل الثاني، تحدث تغيرات أكبر فيما يتعلق بالانتباه والاستجابة للمؤشرات الحسية. وأكد رئيس فريق الدراسة في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن "هذه التغيرات ربما تكون مفيدة للعناية بأكثر من طفل".

وربطت الدراسة بين التغيرات الهيكلية التي تحدث في مخ المرأة وبين الروابط التي تتكون بين الأم ووليدها، لاسيما خلال الحمل الأول، وكذلك بين مخاطر الاكتئاب في مرحلة الحمل وبعد الانجاب.

ويرى الباحثون أن فهم طريقة تأقلم مخ المرأة في مرحلة الامومة ربما يساعد الأطباء والمتخصصين على فهم ودعم الصحة العقلية للأمهات.