رئيسة وزراء اليابان: سأتحدث مع ترامب بشأن إيران عند لقائنا في وقت لاحق من مارس الجاري

قالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي، اليوم الثلاثاء، إنها ستجرى "مباحثات صريحة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجمات التي شنتها بلاده وإسرائيل على إيران، وذلك عند لقائهما في واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن تاكايشي، التي من المتوقع أن تلتقى بترامب في 19 مارس في البيت الأبيض، قالت في جلسة برلمانية إن الحكومة اليابانية لا يمكنها " إجراء تقييم قانوني حتى الآن" بشأن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

ونأت الحكومة اليابانية بنفسها عن التعليق على ما إذا كانت العملية العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي، معللة ذلك بالافتقار " للمعلومات المفصلة"، في حين حثت طهران على السعي " للحل الدبلوماسي" للصراع و " التوقف عن تطوير أسلحة نووية" ووقف الهجمات على الدول المجاورة.

ويشار إلى أن الاستقرار في الشرق الأوسط يعد أمرا حيويا لليابان، التي تربطها علاقاتها ودية مع إيران، في حين أنها تعد حليفا مقربا لأمريكا، حيث تعتمد الدولة الآسيوية الفقيرة في الموارد على المنطقة للحصول على النفط الخام.

وقالت تاكايشي إنه من غير المتوقع أن يكون هناك تأثير فوري على أسعار الكهرباء والغاز بسبب الصراع القائم، مضيفة أن الحكومة " في خضم عملية اتخاذ قرار" بالاستمرار في تقديم الدعم لفواتير الخدمات المنزلية، المقرر انتهاء العمل به في 31 مارس الجاري.