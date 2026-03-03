أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنه صادق، بالاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تقدم الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مناطق مرتفعة إضافية داخل الأراضي اللبنانية، بهدف منع إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية الحدودية.

وقال كاتس، إن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات عسكرية مكثفة ضد أهداف تابعة لـحزب الله في لبنان، مضيفا أن التنظيم "يدفع وسيدفع ثمنا باهظا" جراء إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأوضح أن السيطرة على مواقع مرتفعة إضافية تهدف إلى منع إمكانية تنفيذ عمليات إطلاق نار مباشر على البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود، مشددا على أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتوفير الأمن لبلدات منطقة الجليل.

وأكد كاتس، أن الإجراءات المعلنة تأتي في إطار تنفيذ التعهدات بحماية السكان في شمال إسرائيل، في ظل استمرار التوترات على الجبهة اللبنانية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على طهران وبيروت "بشكل متزامن"، كما أعلن عن استهداف خلية جنود إيرانية في منظومة الدفاع الجوي.