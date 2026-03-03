سلطنة عمان: السيطرة على الأضرار الناتجة إثر استهداف ميناء الدقم التجاري بطائرات مسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، استهداف ميناء الدقم التجاري على الساحل الشرقي للبلاد بطائرات مسيرة، ما أسفر عن تضرر أحد خزانات الوقود، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك بالتزامن مع هجمات طهران على إسرائيل وما تصفها "مواقع ومصالح أمريكية" بالمنطقة، ردا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المتواصل على إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن مصدر أمني قوله: "تعرضت خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات أصابت أحد خزانات الوقود".

وأضاف المصدر أنه "تمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل إصابات بشرية".

وأدانت مسقط الهجوم، وأعلنت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحدث، دون تحديد جهة الاستهداف.

ومنذ السبت، تعرض الميناء لاستهداف سابق منذ بدء الرد الإيراني على الغارات الأمريكية الإسرائيلية، فيما حمل مجلس التعاون الخليجي إيران المسئولية.

وخلال 4 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان والأردن وسوريا والعراق لصواريخ ومسيرات خلفت خسائر بشرية ومادية جراء رد إيران على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

ومنذ صباح السبت 28 فبراير الماضي، تشنّ إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار.