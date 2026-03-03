نتنياهو: الحرب على إيران فرصة لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط بما في ذلك بين إسرائيل والسعودية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قد تستغرق "بعض الوقت" لكنها لن ‌تستمر لسنوات.

ورفض نتنياهو فكرة استمرار الصراع لسنوات، مثل الحروب السابقة في المنطقة.

وقال نتنياهو في تصريحات لبرنامج (هانيتي) على "فوكس نيوز": "قلت إنها قد تكون سريعة وحاسمة. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، لكن ليس سنوات. إنها ليست حربا بلا نهاية".

ويمثل الهجوم على إيران جزءا من قائمة إجراءات اتخذها ترامب في مجال السياسة الخارجية وشكلت تحولا صارخا عن شعاره "أمريكا أولا" الذي يرفض التدخلات الأمريكية والذي ردده عندما كان يخوض حملته الانتخابية في عام 2024.

وزعم نتنياهو أن الحرب فرصة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك بين إسرائيل والسعودية.

وعندما سئل عما إذا كان يرى مسارا دائما ‌نحو ⁠السلام في الشرق الأوسط، رد نتنياهو قائلا "نعم" .

وقال نتنياهو ⁠إن حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران تتيح للشعب الإيراني الإطاحة بحكومته.

وأضاف: "الأمر الآن، بالطبع، في يد الشعب الإيراني في نهاية المطاف لتغيير الحكومة، لكننا نهيئ - أمريكا وإسرائيل معا - الظروف التي تمكنهم من فعل ذلك".

وبدأت الحرب الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران بهجمات على طهران، يوم السبت، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ودفعت إيران للرد بمهاجمة إسرائيل وشن هجمات صاروخية على الدول العربية التي تستضيف قواعد أمريكية.

وتوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية أن تستمر الحرب من أربعة إلى خمسة أسابيع، لكنه أضاف أنها قد تستمر لفترة أطول، وسعى منذ ذلك الحين ⁠إلى تبرير شن حرب واسعة النطاق ومفتوحة على إيران.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس خلال مطلع الأسبوع أن واحدا فقط من كل أربعة أمريكيين يوافق على الضربات الأمريكية على إيران التي أغرقت الشرق الأوسط في الفوضى.