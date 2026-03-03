السفارة الأمريكية في الرياض تلغي جميع مواعيد الخدمات القنصلية بعد تعرضها لهجوم

ألغت السفارة الأمريكية في العاصمة السعودية الرياض جميع المواعيد الخاصة بالخدمات القنصلية، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لهجوم من طائرات بدون طيار "درونز" إيرانية.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق وقوع الهجوم، قائلة إنه تسبب في "حريق محدود وأضرار مادية طفيفة".

وقال مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إنه لم ترد تقارير أولية عن إصابات.

وكتبت السفارة الأمريكية في منشور على منصة إكس : "تم إلغاء جميع المواعيد الروتينية والطوارئ لخدمات المواطنين الأمريكيين. ويبقى إشعار اللجوء في المكان ساريا في جدة والرياض والظهران ونوصي الأمريكيين في المملكة بمواصلة اللجوء في المكان".

وأضافت أن جميع الأمريكيين يجب أن "يحافظوا على خطة سلامة شخصية وتجنب منشأة السفارة حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، اعترض الجيش السعودي ودمر ثماني طائرات درونز قرب الرياض ومدينة الخرج، وفقا لوزارة الدفاع السعودية. ولم يذكر للبيان ما إذا كانت هناك أضرار أو إصابات.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات درون باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.