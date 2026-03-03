قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة الفجيرة إن الجهات المعنية تعاملت مع حريق اندلع صباح اليوم، في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية - فوز، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيرة.

ونفى في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، وقوع أي إصابات، مشيرًا إلى «السيطرة على الحريق، والعودة إلى الأعمال الاعتيادية في المنطقة».

وأهاب بالجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفضها القاطع للادعاءات «المضللة» التي وردت في تقرير لوكالة «بلومبرج»، مؤكدة أن لديها منظومات دفاع جوي قادرة على التصدي لـ«مختلف التهديدات الجوية» وامتلاكها «مخزونًا استراتيجيًا» من الذخائر.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الإماراتية: «أكدت وزارة الخارجية رفضها القاطع لما نشرته وكالة بلومبرج من ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومضللة بشأن القدرات الدفاعية المتقدمة لدولة الإمارات».

وتابعت الوزارة بالقول: «هذه الادعاءات تشكل تحريفاً واضحاً لمستوى الجاهزية العالي والتطور التكنولوجي والاستعداد العملياتي الذي تتمتع به الدولة».

وشددت الخارجية الإماراتية على «أهمية الالتزام بالمهنية الصحفية وضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة قبل نشر تقارير غير دقيقة».

وأكدت الخارجية الإماراتية أن لدى الإمارات «منظومات دفاع جوي متنوعة ومتكاملة ومتعددة الطبقات، قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية بكفاءة عالية، حيث توفر هذه المنظومات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى حماية شاملة لأجواء الدولة».