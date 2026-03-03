الجيش الإسرائيلي: نشن غارات متزامنة على طهران وبيروت في هذه الأثناء

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن شن غارات متزامنة على أهداف في طهران وبيروت.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سلاح الجو قضى خلال هذه الغارات على جنود من منظومة الدفاع الجوي الإيراني، كانوا يعملون لاستهداف القوات الإسرائيلية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات متواصلة على منظومات دفاع جوي مخصصة لاستهداف الطائرات، حيث تستهدف المنصات والصواريخ ومنظومات الرادار.



وأكد على أنه لن يسمح للنظام الإيراني بتفعيل أي منظومات دفاعية بهدف استهداف طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، وسيواصل استهداف المحاولات الرامية لتسليح منصات إطلاق الصواريخ.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل سلاح الجو الإسرائيلي مهاجمة مواقع تابعة لمنظومات النيران ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية.