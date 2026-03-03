انفجاران قرب مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بتصاعد أعمدة دخان جراء انفجارين قرب مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران، دون تأثر عمليات البث.

وأكد التلفزيون الإيراني، شن قصف إسرائيلي أمريكي يستهدف محيط مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وسبق أن أصدر جيش الاحتلال، إنذارا للإخلاء في إحدى مناطق العاصمة الإيرانية طهران تمهيدا لشن ضربات هناك.

وقال جيش الاحتلال في بيان: «إنذار عاجل إلى المتواجدين في حي إيفين في طهران وخاصة في منطقة مقر الإذاعة والتلفزيون وفق ما يعرض في الخارطة.. سيعمل الجيش في الساعات المقبلة مثلما عمل في الأيام الأخيرة في أنحاء طهران لاستهداف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني».

وأمس الأول الأحد، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرضه لاستهداف بضربات وذلك في أعقاب سلسلة من الانفجارات القوية التي هزت طهران، في حين استمر البث على الهواء.