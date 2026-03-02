إعلام إسرائيلي: حزب الله يطلق صواريخ باتجاه الشمال للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار

أبرزت وسائل إعلام إسرائيلية، تطورات مهمة في مجريات الحرب الدائرة حاليًّا في المنطقة، بشأن مؤشرات على انخراط حزب الله في تلك الحرب، رغم التحذيرات الإسرائيلية.

وتحدثت القناة 12 الإسرائيلية، عن هجوم صاروخي يتألف من ستة صواريخ من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت عن مسؤولين أمنيين كبار أن إطلاق الصواريخ من لبنان حدث سيحظى برد قوي.

في حين صرح رئيس بلدية حيفا بإطلاق الصواريخ من لبنان تطور يستوجب التعامل معه ومعالجته فورًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد جيش الاحتلال، بأن صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل. وقال في بيان مقتضب، إنه تم تفعيل حالة التأهب في عدة مناطق شمالي إسرائيل مع إطلاق صفارات الإنذار، عقب إطلاق صواريخ من لبنان، مشيرًا إلى أنه يجري التحقيق في التفاصيل.

وحال التأكد من إطلاق صواريخ من لبنان صوب إسرائيل، سيكون على الأرجح أن حزب الله هو من أطلقها في أول تحرك من الحزب إسنادًا لإيران خلال تلك الحرب.

وكان حزب الله الذي حيدت إسرائيل قدراته خلال إسناده لغزة في العامين الماضيين قبل انخراطهما في اتفاق لوقف إطلاق النار في أغسطس 2024، قد أعلنه دعمه لإيران في أعقاب الحرب الإسرائيلية الأمريكية عليها حتى تحقيق ما سماه النصر الكامل.