 مكتب التحقيقات الأمريكي يشير لاحتمالية دوافع إرهابية في واقعة إطلاق النار بولاية بتكساس - بوابة الشروق
الإثنين 2 مارس 2026 2:20 ص القاهرة
مكتب التحقيقات الأمريكي يشير لاحتمالية دوافع إرهابية في واقعة إطلاق النار بولاية بتكساس

وكالات
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 1:41 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 1:41 ص

قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (أف.بي.آي) إنه يبحث في "مؤشرات" تشير إلى احتمال وجود صلة إرهابية بحادث إطلاق نار عشوائي وقع يوم الأحد في أوستن بولاية تكساس وقالت الشرطة إنه أسفر عن مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة 14 آخرين.

وأضافت الشرطة أن المشتبه به لقي حتفه في تبادل لإطلاق النار مع قواتها في موقع الحادث، مشيرة إلى مقتل اثنين آخرين ونقل 14 مصابا إلى المستشفى، منهم ثلاثة في حالة حرجة.

وقال مسئول لوكالة رويترز، إن مطلق النار كان يرتدي قميصا عليه علم إيران وسترة عليها عبارة "مِلكُ اللهِ". وذكر مسؤول أن السلطات حددت هوية مطلق النار على أنه ندياجا دياني (53 عاما) وهو مواطن سنغالي حاصل على الجنسية الأمريكية.

وأفاد ألكس دوران المسئول بمكتب التحقيقات في سان أنطونيو بولاية تكساس للصحفيين: "هناك مؤشرات لدى المشتبه به وفي سيارته على صلة محتملة بالإرهاب".

وصرح دوران في مؤتمر صحفي، بأن فرقة المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات تعمل مع إدارة شرطة أوستن في التحقيق الذي يضم موظفين من فرق الاستجابة للأدلة والطب الشرعي الرقمي التابعة لإف.بي.آي.


