الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا أخرجت قاعدة السالم الأمريكية بالكويت عن الخدمة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأحد، خروج قاعدة السالم الأمريكية بالكويت عن الخدمة.

وقال الحرس الثوري في بيان: "قاعدة السالم الأمريكية بالكويت خرجت عن الخدمة بالكامل جراء هجماتنا الأخيرة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف: "استهدفنا 3 بنى تحتية في قاعدة محمد الأحمد الأمريكية بالكويت".

وسبق أن جدد وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، إدانة دولة الكويت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد خلال اليومين الماضيين، مؤكدا تمسك دولة الكويت بحق الدفاع عن نفسها استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة والمشروعة التي تتناسب مع طبيعة وحجم هذا العدوان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الشيخ جراح الصباح اليوم الأحد خلال ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الاستثنائي الـ50 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن العدوان الإيراني على دول المجلس والذي عقد عبر الاتصال المرئي وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقال البيان إن وزير الخارجية جدد خلال الاجتماع إدانة دولة الكويت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد خلال اليومين الماضيين باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.