الإثنين 2 مارس 2026 1:32 ص القاهرة
جامعة الدول العربية ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو إيران لضبط النفس وتجنب التصعيد

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 2 مارس 2026 - 1:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 مارس 2026 - 1:08 ص

أعربت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديد لاستهداف سيادة وسلامة أراضي الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.
وأكدت أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ وترفض رفضا قاطعا المساس بسيادة أي من الدول العربية تحت أي مبرر، وتدعو إيران إلى الوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتحكيم العقل وعدم توسيع رقعة الصراع وما ينتج عن ذلك من عواقب وخيمة لا تحمد عقباها.
كما أعربت الدول الأعضاء عن تقديرها للجهود الحثيثة والمساعي الدبلوماسية التي بذلتها سلطنة عمان وعدد من الدول الشقيقة وعلى رأسها مصر وقطر، والدول الصديقة سعيا لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، وتؤكد على أهمية الاستفادة من تلك الجهود.


