الرئيسان الروسي والإماراتي يبحثان التطورات في المنطقة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، التطورات إثر الهجمات الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ورد الأخيرة بهجمات طالت دول المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين"، الاثنين، أن بوتين أشار خلال الاتصال إلى أن روسيا اتخذت خطوات عديدة لإيجاد حل سلمي للوضع المحيط بإيران.

وذكر البيان أن المبادرات الروسية تعرقلت نتيجة "عمل عدواني مسلح غير مبرر ضد دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، وفق قوله.

وأوضح أن بوتين شكر ابن زايد على تقديم المساعدة للمواطنين الروس الموجودين في الإمارات.

من جانبه، شدد ابن زايد على أن "هجمات الرد الإيرانية أثرت بصورة مباشرة على دولة الإمارات، وألحقت بها أضرارا وهددت المدنيين".

وأضاف البيان أن بوتين أعرب عن استعداده لنقل هذه الرسالة إلى طهران، والإسهام في الجهود الرامية إلى استقرار الأوضاع في المنطقة.

ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، والقواعد الأمريكية في دول المنطق"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

وتتعرض إيران للهجوم رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.