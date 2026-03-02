وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، والسفير البريطاني في الأردن فيليب هول، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه، بقيمة 5.3 مليون جنيه استرليني، ضمن برنامج التكيف مع المياه والتحلية والبنية التحتية.

وأشادت زينة طوقان بالشراكة الأردنية–البريطانية، معربة عن تقديرها للدعم البريطاني لهذا المشروع الاستراتيجي الذي سيسهم في تعزيز إدارة الموارد المائية في الأردن بطريقة مستدامة، والتكيف مع آثار التغير المناخي، وضمان توفير المياه بشكل آمن ومستمر، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر البنية التحتية للمياه ركيزة أساسية للنمو المستدام والقدرة على التكيف.

ويعد مشروع الناقل الوطني للمياه أحد أكبر المشروعات المائية في الأردن، ويهدف إلى نقل المياه من مصادر مختلفة إلى مناطق الحاجة، بما يخفف الضغط على الموارد المحلية ويضمن إمدادات مياه مستقرة للمجتمعات السكانية والزراعية والصناعية في مختلف أنحاء المملكة، ويعزز القدرة على مواجهة التحديات المناخية والجفاف.

من جهته، أكد السفير البريطاني أن توقيع المذكرة يعكس التزام المملكة المتحدة والشراكة الأردنية بتحقيق القدرة على الصمود المائي على المدى الطويل، وتحسين الحوكمة، وتطوير بنية تحتية مستدامة تخدم المجتمعات في مختلف أنحاء الأردن.

وأوضح السفير أن التمويل المقدم يأتي على شكل منحة، وأن المملكة المتحدة أنشأت عبر برنامج التكيف مع المياه والتحلية والبنية التحتية مرفقاً لإدارة المخاطر يقدم الدعم الفني لوحدة إدارة مشروع الناقل الوطني، لتعزيز قدرتها على التنبؤ بالمخاطر وتقييمها وإدارتها، بما يضمن تنفيذ المشروع بكفاءة واستخدام أمثل للموارد المالية.