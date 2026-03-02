فرانس برس: السعودية تستعد لرد عسكري حال تعرض منشآتها النفطية لـ هجوم إيراني منسق

حذر مصدر مقرب من الحكومة السعودية، اليوم الاثنين، من أن المملكة قد ترد عسكريًا إن شنت إيران «هجومًا منسقًا» على منشآتها النفطية.

ويأتي هذا التحذير وسط توترات جيوسياسية مستمرة في الشرق الأوسط، حيث تمثل منشآت النفط بنية تحتية حيوية لأسواق الطاقة الإقليمية والعالمية.

ونوه المصدر في تصريحاته لوكالة «فرانس برس» أن السعودية تنظر إلى أي هجمات محتملة على هذه المنشآت على أنها «تهديد خطير يستدعي تدخلًا عسكريًا محتملًا».

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في السعودية، اللواء تركي المالكي، الاثنين، اعتراض مسيَّرتين حاولتا استهداف مصفاة رأس تنورة، مؤكداً نجاح عملية التصدي للهجوم.

وأوضح المالكي أنه لم تُسجل أي إصابات بين المدنيين نتيجة عملية الاعتراض؛ مشيراً إلى اندلاع حريق محدود داخل المصفاة بسبب سقوط شظايا، تمت السيطرة عليه بسرعة.

وأضاف المالكي أن عملية الاعتراض تسببت في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية والمدنيين.

من جانبه، صرّح مصدرٌ مسئولٌ في وزارة الطاقة السعودية، بأن مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة تعرّضت «لأضرار محدودة»، بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة، وذلك في تمام الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح اليوم الاثنين.

وأشار في تصريح، نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلى أن الحادث أسفر عن نشوب حريق محدود جرى التعامل معه فورًا من قِبل فرق الطوارئ، ولم تترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات.

ولفت إلى «إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية».