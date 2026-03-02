أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العملية العسكرية في إيران تتقدم بشكل جيد والموجة الكبيرة من الضربات لم تحدث بعد وستأتي قريبا.

وقال ترامب ردا علي سؤال ديلي ميل: "لا أريد أن تستمر العملية في إيران طويلا وأعتقد أنها ستستمر لـ4 أسابيع".

وأضاف: "نريد أن يبقى الإيرانيون داخل منازلهم والوضع في إيران غير آمن"، مضيفا: "لا نعرف من سيخلف إدارة إيران"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة CNN يوم الإثنين، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة وحلفاءها يمتلكون خطة استراتيجية متكاملة تهدف إلى إنهاء التهديد الإيراني بشكل نهائي، مشيرا إلى أن ما شهده العالم حتى الآن هو مجرد "تمهيد" لما هو قادم.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن بنك الأهداف يتسع ليشمل مرافق أكثر حيوية وحساسية، لافتا إلى أن الضغوط العسكرية والسيبرانية ستتصاعد بشكل غير مسبوق في الساعات والأيام المقبلة.

وأضاف ترامب: "لقد أعطيناهم فرصا كثيرة، لكنهم اختاروا طريق التصعيد. الآن سيرون قوة لم يعهدوها من قبل، ونحن لن نتوقف حتى نضمن أن طهران لن تشكل خطرا على جيرانها أو على العالم مرة أخرى".

وفي سياق رده على التساؤلات حول طبيعة الأهداف القادمة، ألمح ترامب إلى أن الموجات القادمة ستركز على شل القدرات التي تمكن النظام من البقاء والمناورة، بما في ذلك المنشآت التي لم تُستهدف بشكل كامل بعد.

وأكد أن التنسيق مع إسرائيل وشركاء المنطقة يسير بدقة متناهية، وأن "الموجة الكبيرة" ستكون بمثابة نقطة تحول جذرية في مسار النزاع الإقليمي، بما يضمن تجريد النظام من مخالبه العسكرية والنووية.

وفي وقت سابق، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد، بخلاف جاهزية أمريكا.

وقال لاريجاني - على منصة "إكس" بحسب ما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، "إن إيران لم تكن البادئة بأي حرب.. وإننا سنمضي، من دون اكتراث بالتكاليف، في الدفاع الحازم عن أنفسنا وعن حضارتنا الممتدة لستة آلاف عام، وسنجعل الأعداء يندمون على خطئهم في الحسابات".

وأضاف: أن إيران مستعدة لحرب طويلة الأمد بخلاف جاهزية أمريكا.