إيطاليا: تلقينا طلبات من دول خليجية للحصول على دعم لوجستي وإمدادات

قال ​وزير ​الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الإثنين، ​إن ‌إيطاليا تلقت ‌طلبات للحصول على مساعدات لوجستية وإمدادات من دول خليجية ​في ‌خضم الصراع بين إيران وإسرائيل ‌والولايات المتحدة.

وأضاف ​تاياني خلال ​حديثه أمام لجنة برلمانية في ​روما ​أن القوات الإيطالية المنتشرة ​في لبنان والأردن وأجزاء أخرى من المنطقة في أمان، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات درون باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.