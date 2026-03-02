مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرية فلسطينية جنوب نابلس ويقتلون شقيقين فلسطينيين



هاجم مستوطنون إسرائيليون مسلحون، بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، الاثنين، وأطلقوا النار على البيوت والمواطنين ما أودى بحياة شقيقين فلسطينيين، وإصابة عدد آخر بجروح.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الشقيقين محمد طه معمر (52 عاماً)، وفهيم طه معمر (48 عاماً)، لقيا مصرعهما، إثر إصابتهما بالرصاص الحي.

وأفاد فلسطينيون بأن مجموعة كبيرة من المستوطنين هاجموا البلدة المحاطة بالمستوطنات، وأخذوا يطلقون النار في كل الاتجاهات، وأنهم أطلقوا النار على الشقيقين من مسافة قريبة.

واقتحم الجيش البلدة عقب خروج أهلها للتصدي للمستوطنين، وقام عناصر الجيش بإطلاق النار عليهم، واعتقال عدد منهم، بينهم أحد الجرحى، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا.

وتزايدت اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بصورة لافتة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وشملت هذه الاعتداءات مهاجمة البيوت والحقول والمارة والتجمعات السكانية النائية.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران، السبت، حيث شنّت قوات البلدين ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية وعدداً من أبرز قادة البلاد، وفي المقابل قصفت إيران عدداً من دول المنطقة بالصواريخ والطائرات بدون طيار درونز.