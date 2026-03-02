وزير الدفاع الأمريكي: الهجوم على إيران كان لإنهاء خطرها الصاروخي وتدمير أسطولها البحري والتخلص من الأسلحة النووية

تحدث وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الاثنين، عن المخاوف المتزايدة من أن تؤدي الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى صراع إقليمي طويل الأمد، حيث قال: "هذا ليس العراق. هذا ليس بلا نهاية".

وعقد هيجسيث، إلى جانب الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، أول مؤتمر صحفي لإدارة ترامب منذ بدء الهجمات أمس الأول السبت.

ويشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب - الذي أجرى بعض المقابلات الهاتفية مع صحفيين بشكل فردي - لم يجب على أسئلة أمام الكاميرا، ولم ينشر سوى مقطعي فيديو منذ بدء العملية.

وقال هيجسيث إن العملية كانت لها "مهمة واضحة ومدمرة، وحاسمة... (وهي) إنهاء الخطر الصاروخي" من جانب إيران، وتدمير أسطولها البحري، والتخلص من "الأسلحة النووية".

وكشف الرئيس ترامب أمس الأحد عن جدول زمني محتمل للحرب مع إيران – مشيرا إلى أن القتال قد يستمر خلال الأسابيع الأربعة القادمة.

واضاف : "إنهم (الإيرانيون) يريدون التحدث، وقد وافقت على ذلك"