نمو النشاط الصناعي في السويد بأسرع وتيرة له خلال 4 سنوات

أظهرت بيانات مسح صادرة عن مجموعة سويدبنك المصرفية وجمعية الخدمات اللوجستية (إس.آي.إل.إف) في السويد، اليوم الاثنين، أن النشاط الصناعي في البلاد نما في فبراير الجاري بأسرع وتيرة له خلال 4 سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 56.1 نقطة في فبراير الجاري مقابل 55.9 نقطة في يناير الماضي، في أعلى قراءة للمؤشر منذ مارس 2022 عندما سجلت 57 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أعلى من 50 نقطة إلى تحقيق نمو.

وجاء التسارع في النمو مدفوعا بالمؤشرات الفرعية للإنتاج والتوظيف، بينما أبطأت مشتريات المخزون وفترات التوصيل مؤشر مديري المشتريات.