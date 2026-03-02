ماكرون: إذا اضطرت فرنسا لاستخدام ترسانتها النووية فلن تتعافى أي دولة من ذلك

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، من إمكانية امتداد تداعيات حرب إيران «إلى حدود بلاده»، فيما تتواصل المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة مقابلة.

وقال في كلمة حول سياسة الردع الفرنسية، مساء الاثنين، إن «فرنسا ستزيد ترسانتها من الرؤوس النووية من دون أن تكشف عددها».

وبشأن الردع النووي، أشار إلى أن فرنسا قد تعمد إلى «نشر ظرفي» لقدرات استراتيجية لدى الحلفاء، وذلك حسبما نشرته قناة «فرانس 24».

وحذر من أنه «إذا اضطرت فرنسا لاستخدام ترسانتها النووية، فلن تتعافى أي دولة من ذلك».

يشار إلى أن فرنسا هي القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي.

وأعرب قادة أوروبيون، عن تزايد الشكوك بشأن التزامات الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن أوروبا في إطار ما يعرف بالمظلة النووية، وهي سياسة تهدف منذ فترة طويلة إلى ضمان حماية الحلفاء، خاصة أعضاء حلف الناتو، بواسطة القوات النووية الأمريكية في حال حدوث أي تهديد.