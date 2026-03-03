إسرائيل تجلي موظفي سفارتها في الإمارات إلى تل أبيب

أجلت إسرائيل، الثلاثاء، موظفي سفارتها في الإمارات على متن رحلة خاصة إلى مطار بن جوريون في مدينة تل أبيب.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنه تم إعادة موظفي السفارة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والممثلية في مدينة دبي وعائلاتهم صباح الثلاثاء، إلى إسرائيل.

وأكدت الهيئة أن الإجلاء تم عبر "عملية خاصة" إلى تل أبيب.

وأقلعت الرحلة من دبي، وحصلت على إذن خاص بالهبوط في مطار بن غوريون رغم إغلاق المطار أمام الرحلات التجارية.

وتتعرض الإمارات، بالإضافة إلى الكويت والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لأضرار جراء هجمات إيرانية منذ فجر السبت، عقب بدء تل أبيب وواشنطن هجوما عسكريا على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف ما تصفه بـ"مصالح أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبةً بوقف هذه الاعتداءات

وفي موازاة ذلك، تطلق طهران رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، في إطار ردها على الهجمات التي تتعرض لها.​​​​​​​