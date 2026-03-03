ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 100%

قفزت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 100 بالمئة خلال تعاملات الثلاثاء، مقارنة مع مستويات ما قبل الهجمات المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وفي منصة تداول الغاز الطبيعي الهولندي الافتراضية TTF، جرى تداول عقود أبريل القادم عند 65.5 يورو لكل ميجاواط/ساعة حتى الساعة 11:20 بتوقيت غرينيتش.

وكانت الأسعار قد أغلقت عند 31.95 يورو لكل ميجاواط/ساعة في 27 فبراير، قبل الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وبذلك، ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 100 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الهجوم، وبلغت الزيادة اليوم 47% مقارنة بسعر إغلاق الأمس.

ويتوقع أن تشتد المنافسة في الأسواق الدولية، وخاصة بعد أن أوقفت شركة قطر للطاقة (حكومية) إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هجوم بطائرتين مسيرتين على مرافقها التشغيلية في مدينتي راس لفان ومسيعيد الصناعيتين.

وتوجد حوالي 20 بالمئة من طاقة تصدير الغاز الطبيعي المسال العالمية في قطر.

ويمثل هذا الإغلاق في قطر إحدى أكبر الصدمات التي تعرض لها سوق الغاز الطبيعي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

وتواجه أوروبا، التي قررت وقف مشترياتها من روسيا، فترة صعبة أيضا، إذ يبلغ معدل إشغال مرافق تخزين الغاز الطبيعي في دول الاتحاد الأوروبي 30 بالمئة، وهو مستوى أقل من الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتواصل الهجوم العسكري الإسرائيلي الأمريكي على إيران منذ السبت، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية" في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية.