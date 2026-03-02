رويترز: طائرات أمريكية تغادر إسبانيا بعد رفض الأخيرة استخدام قواعدها للهجوم على إيران

أظهرت خرائط موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24" اليوم الاثنين مغادرة طائرات للقواعد العسكرية في "مورون" بجنوب إسبانيا، وذلك منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا لن تسمح باستخدام قواعدها العسكرية، التي تُدار بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإسبانيا ولكنها تخضع للسيادة الإسبانية، لشن هجمات على إيران، وهي الهجمات التي أدانتها مدريد.

وأظهر موقع "فلايت رادار 24" هبوط سبع طائرات على الأقل في قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا.

وكانت بريطانيا قد رفضت في البداية أيضاً السماح باستخدام قواعدها لشن هجوم على إيران، لكن رئيس الوزراء كير ستارمر أذن يوم الأحد باستخدامها في إطار "الدفاع الجماعي عن النفس".

وقال ألباريس في حديث لشبكة "تيليسينكو" الإسبانية: "لا يتم استخدام القواعد الإسبانية في هذه العملية، ولن يتم استخدامها في أي أمر غير مدرج في الاتفاقية المبرمة مع الولايات المتحدة، أو في أي تحرك لا يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة".

من جهتها، أوضحت وزيرة الدفاع مارجريتا روبليس أن الطائرات، وهي في الأساس طائرات تزويد بالوقود جواً بما في ذلك طائرات بوينج من طراز (KC-135 Stratotanker) - كانت تتمركز بشكل دائم في إسبانيا.

وأظهر موقع التتبع "فلايت رادار 24" مغادرة تسع طائرات تزويد بالوقود يوم الأحد من قاعدة "مورون" الجوية في جنوب إسبانيا متجهة نحو ألمانيا.