أكّدت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، أن الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة وذلك عقب اعتراض وتدمير 5 مسيرات بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية بمنطقة الرياض، إضافةً إلى مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين ، " إن الأوضاع الأمنية في المملكة العربية السعودية مطمئنة، والحياة اليومية تسير بصورة طبيعية في كل المناطق."

ونبهت الوزارة العموم ، :"على عدم تداول الشائعات أو المقاطع المجهولة وأن يكون استقاء المعلومات من خلال مصادرها الرسمية".

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في وقت سابق اليوم الاثنين، إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة بصورة احترازية .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة:" تعرضت صباح اليوم مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة لأضرار محدودة بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة، ما أسفر عن نشوب حريقٌ محدود جرى التعامل معه فورًا من قِبل فرق الطوارئ، ولم تترتب على ذلك، ولله الحمد، أي إصابات أو وفيات.

وأضاف أنه تم إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت اعتراض مسيرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة على الخليج العربي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في تصريحات اليوم، "وقوع حريق محدود بالمصفاة جراء سقوط شظايا بعملية الاعتراض دون وقوع اصابات بالمدنيين".

وأفاد بأنه ⁠تمت السيطرة على الحريق في ‌منشأة التكرير التابعة ‌لشركة ‌أرامكو السعودية، مؤكدا أن "الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشأة واستمرار العمليات".