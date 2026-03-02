رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد حزب الله بضربة مدمرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توعد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، حزب الله اللبناني بـ«ضربة مدمرة»، قائلًا إنه أصدر تعليماته بمواصلة تعزيز الجهود الهجومية والدفاعية في المنطقة.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، قال زامير، في إحاطة لقادة الفرق على الحدود الشمالية: «لن تُضرب إيران وحدها، بل سيتلقى حزب الله مدمرة للغاية. هدفنا الرئيسي هو إيران، وبعد أن بدأ حزب الله بإطلاق النار، أصدرتُ تعليماتي بالتحرك بقوة ضده أيضًا».

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن الطيران الإسرائيلي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بـ4 غارات.

من جانبها، أفادت قناة «MTV» اللبنانية، بأن الرئيس جوزاف عون، تلقّى تطمينات دوليّة بعدم استهداف المرافق العامة وعلى رأسها المطار والمرفأ.

وفي وقت سابق، وجه جيش الاحتلال 18 إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية وبلدات لبنانية عديدة، بإخلاء مبان حددها بموجب خرائط نشرها.

وقال الجيش في بيان أرفقه بخارطة: «إلى السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له في حي برج البراجنة... أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل الجيش بقوة».

وأضاف: «عليكم إخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورا والابتعاد عنها».