قال وزير الحرب الأمريكي بيت هجسيث إن واشنطن لا تستبعد أي خيار في الحرب على إيران، مؤكدا نقاتل من أجل الانتصار.
وأضاف هجسيث في مؤتمر صحفي أنه لا وجود لقوات أمريكية برية في إيران، وفقا لما نقلته محطة "فرانس ٢٤" الإخبارية.
وأوضح هجسيث أن الأمر لن ينتهي بين عشية وضحاها فهذه ساحة معركة واسعة
وتابع: "لن أحدد مطلقا إطارا زمنيا للعملية".
ومضى هجسيث قائلا : "الأمر يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تقدير الإطار الزمني المحتمل للعملية الإيرانية".
وأشار إلى أن إيران تمتلك قدرات هجومية بعيدة المدى.
ونوه وزير الحرب الأمريكي بأن "أسلحة إيرانية تصيب مركز عمليات تكتيكية مما أسفر عن خسائر في صفوف الأمريكيين".
وأكد أن المهمة الأمريكية في إيران هي تدمير صواريخها وبحريتها وحرمانها من حيازة أسلحة نووية، معتبرا أن "هذه ليست العراق وليست حربا بلا نهاية" و"لا تهدف إلى إقامة الديمقراطية".
من جهته، قال رئيس الأركان الأمريكي، دان كين إن " تقييم أضرار المعركة سيستغرق بعض الوقت".
وأضاف كين: "سنبقى متيقظين في مواجهة الطائرات بدون طيار"