فيتنام تعلق إرسال العاملين إلى الشرق الأوسط

أصدرت إدارة العمل في الخارج في فيتنام، أوامرها بتعليق إرسال العاملين إلى الشرق الأوسط، محذرة من احتمال استمرار التوترات وهشاشة الوضع، حسبما جاء على الموقع الإلكتروني لأخبار الحكومة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن نحو 10 آلاف فيتنامي يعملون في الشرق الأوسط، من بينهم نحو 6000 في المملكة العربية السعودية و 4000 في الإمارات العربية المتحدة و 500 في قطر.

وكانت إسرائيل والولايات المتحدة، هاجمتا إيران في وقت مبكر من صباح أمس الأول السبت، فيما أعقب ذلك هجمات شنتها القيادة في طهران على عدة قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.