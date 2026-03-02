وزير خارجية باكستان يؤكد ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، اليوم، ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما بحث إسحاق دار، حسبما نقل راديو باكستان، مع وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الوضع الإقليمي المتسارع، واتفقا على البقاء على اتصال لمتابعة تطورات الأوضاع الحالية، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبانٍ سكنية.

وتتعرض إيران لهذا الهجوم رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.



