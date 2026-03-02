ألمانيا تؤكد الاستجابة لطلب تل أبيب بنقل طائرة حكومية إسرائيلية إلى مطار برلين

نقلت إسرائيل طائرة حكومية إلى العاصمة الألمانية برلين بسبب العمليات القتالية المستمرة مع إيران.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، اليوم الاثنين بالقول:"لقد طلبت منا الحكومة الإسرائيلية السماح بصف هذه الطائرة هنا، وقد استجبنا لهذا الطلب بكل سرور"، مشيراً إلى أن الطائرة لم يكن على متنها سوى طاقم الملاحة.

ولم يقدم كورنيليوس تفاصيل محددة حول أسباب النقل، إلا أنه من الواضح أن الهدف هو حماية الطائرة، خاصة في ظل التبادل العسكري للضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى منذ عطلة نهاية الأسبوع. ورغم امتلاك إسرائيل نظاماً شاملاً للدفاع الجوي، فإن هناك صواريخ نجحت في إصابة أهداف داخلها.

وكان مراسل تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أفاد أمس الأحد بأن طائرة الدولة الإسرائيلية "جناح صهيون" نُقلت إلى مطار العاصمة الألمانية "بي إي آر" بعد بدء الحرب من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في وقت مبكر من صباح أول أمس السبت، وذلك لتكون الطائرة الحكومية الإسرائيلية خارج منطقة القتال. وقال المراسل إن الطائرة مصطفة حالياً على مدرج المطار هناك.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية كشفت أن طائرة "جناح صهيون" تم نقلها في صراعات سابقة إلى خارج البلاد لحمايتها من الهجمات الصاروخية.

يُذْكَر أن "جناح صهيون"، وهي من طراز بوينج 767، مجهزة خصيصاً للرحلات الحكومية الرسمية والمهام الدبلوماسية. وهي تخدم كلاً من رئيس الدولة ورئيس الوزراء في إسرائيل، ومزودة بأحدث تقنيات الاتصالات المؤمنة.