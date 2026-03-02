وزير الخارجية العراقي: الحرب تفاقم التحديات الأمنية

تلقّى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزيرِ الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، جرى خلاله بحثُ تطورات الحرب وتداعياتها على المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، شهد الاتصال تقييماً شاملاً للوضع الميداني والسياسي، حيث استعرض الوزير البريطاني الموقفَ الجديد لبلاده، مشيراً إلى السماح للقوات الأمريكية باستخدام بعض المرافق، مع العمل على تسهيل الإجراءات ذات الصلة.

وأكد الجانبان خطورة استمرار استهداف الدول الخليجية، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار حسين، إلى أن العراق بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب، موضحاً أن إيران تواصل قصف عددٍ من المناطق في إقليم كردستان، ولا سيما مدينة أربيل، في حين تستهدف الجهةُ الأخرى في النزاع مواقعَ في جنوب العراق وغربه، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات أمنية متزايدة.

وحذّر من أن استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وخلق حالة من الفوضى في المنطقة، متسائلاً عن الأهداف المرجوة من إطالة أمد الصراع في ظل ما يخلّفه من خسائر وتداعيات إنسانية وأمنية.

وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار.